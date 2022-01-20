Появилось видео задержания чиновников Дирекции благоустройства Рязани

Рязанское УМВД опубликовало видео задержания одного из посредников – сотрудника Дирекции благоустройства Рязани – в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

По предварительным данным, заместитель директора МБУ «Дирекция благоустройства» через своих сотрудников получил от представителя подрядчика взятку. За 200 тысяч рублей тот обещал без всяких проволочек подписать акты приемки по муниципальному контракту на ремонт участка дороги на одной из улиц Рязани (читать подробнее).

Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.

Позже появились подробности задержания чиновников Дирекции благоустройства Рязани (читать подробнее).

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