Три сотрудника Дирекции благоустройства Рязани попались на крупной взятке

Следователи СК возбудили уголовные дела в отношении трех сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города» администрации Рязани и работника коммерческой организации. Дела возбудили по статьям «Получении вятки в крупном размере», «Посредничестве во взяточничестве» и «Даче взятки в крупном размере».

По данным следствия, заместитель директора МБУ через посредников – двух своих сотрудников - получил от представителя подрядчика взятку в сумме 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал беспрепятственно и быстро подписать акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту по ремонту участка автомобильной дороги на одной из улиц Рязани. Контракт был ранее заключен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время следователи проводят ряд действий, чтобы закрепить доказательственную базу и выявить аналогичные эпизоды преступной деятельности.

Позже появилось видео задержания одного из чиновников (смотреть), а также подробности задержания.

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