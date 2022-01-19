Судебные приставы арестовали у рязанской «Роспечати» 8 авто

Часть из арестованных транспортных средств.

В рамках исполнительного производства, возбужденного из-за долгов «Роспечати» перед рязанскими СМИ, судебные приставы арестовали 8 автомобилей. Об этом «КП-Рязань» рассказала гендиректор организации Ольга Горячева и подтвердил источник в УФССП.

По данным Ольги Александровны, часть транспортных средств была арестована, но ее оценка еще не проведена. Она также сообщила, что на три объекта недвижимости, расположенных в районах области, ареста не налагалось.

Напомним, ранее сообщалось, что судебный пристав-исполнитель так и не наложил арест на имущество «Роспечати», хотя об этом просила нынешней гендиректор организации.