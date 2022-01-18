Как «Роспечать» чуть было не уничтожила рынок региональных СМИ

Сегодня на территории «Роспечати» царит запустение. Фото: Константин МОГИЛИН

Недавние события в Казахстане, когда во время массовых беспорядков страна осталась без интернета, а из-за перебоев с электроэнергией местами не работало телевидение, показали особую важность печатной прессы. Когда другие источники получения информации стали в одночасье недоступны, газеты оказались крайне востребованы. Аналогичная ситуация складывается также во время стихийных бедствий, техногенных катастроф и множества других происшествий, когда печатной прессе просто не останется альтернатив. К сожалению, события, имевшие место на региональном рынке периодики в последние два года, показали, что понимают это далеко не все.

От передачи в управление до полной ликвидации

Некогда крупнейшая в стране сеть розничной продажи прессы «Роспечать» развалилась буквально за считанные месяцы, оставив после себя многомиллионные долги перед издателями.

«Роспечать» (АО «Розничная обработка, сортировка печати»), основанная в 1994 году, долгое время принадлежала олигарху Олегу Дерипаске. В апреле 2018 года он попал под санкции США, и уже в декабре основным акционером компании стал Павел Езубов, называемый на издательском рынке «родственником и партнером» Дерипаски. С этого момента сеть и начала стремительно рассыпаться.

Так, в управление организации «Антарес» перешли около 500 киосков «Роспечати» на юге страны, Краснодаре, Самаре и Владимире. Дистрибутор «Интего-Пресс» взял в управление киоски в Новосибирске, а «Амо-Пресс» - в Нижнем Новгороде, Рязани и других. В некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Иркутске, сеть «Роспечати» оказалась полностью ликвидирована из-за своей нерентабельности.

После этого вырученные средства от продажи рязанских периодических печатных изданий перестали возвращаться редакциям, что через несколько месяцев привело к образованию огромных долгов. Как результат, летом-осенью 2020 года все местные издатели подали иски в региональный арбитраж. По нашим данным, к моменту разбирательства сумма долга перед рязанским выпуском «Комсомольской правды» составляла 1 миллион 467 тысяч рублей, «Панорамы города» - 1 миллион рублей, рязанским выпуском «Аргументов и фактов» - 750 тысяч рублей, а «Мещерской стороны» - 600 тысяч.

Как впоследствии удалось узнать в неформальной беседе у представителей АО «Роспечать», в августе 2019 года центральный офис без обоснования необходимости изъял со счетов местного филиала абсолютно все средства. Это образовало дефицит, который решено было позаимствовать из выручки от продажи рязанских изданий. В итоге в течение нескольких месяцев деньги за реализованные газеты отправляли на оплату труда киоскеров, а перед издателями накапливали задолженность.

Действовали прямым шантажом

Несмотря на то, что все суды издатели выиграли, денег от «Роспечати» получить так и не удалось. Финансы ответчика не проходили через его банковские счета, а имущество активно переводилось на баланс ООО «Амо-Пресс». Цинизм ситуации состоит еще и в том, что новый собственник сети киосков (штат которого целиком состоит из сотрудников АО «Розничная обработка, сортировка печати») принудил обворованных их предшественниками издателей согласиться на увеличение торговой наценки. В противном случае новые собственники грозили редакциям, невзирая на высокий спрос, свести заказы тиражей до минимума - другими словами, действовали прямым шантажом.

Пока же шли судебные разбирательства и попытки взыскать долги, выяснилось, что из имущества у рязанской «Роспечати» остались лишь 13 старых автомобилей и три объекта недвижимости (в Новомичуринске, Ряжске и Сасове - Ред.). Но даже на эти объекты в региональном управлении ФССП накладывать арест почему-то не торопятся, не говоря уже об их реализации в счет выплаты долга.

От былого богатства в активе рязанской «Роспечати» остались 13 автомобилей и 3 объекта недвижимости. Фото: Константин МОГИЛИН

Исполнительные действия не проводились

В распоряжении «КП»-Рязань» оказалось письмо судебному приставу-исполнителю, в котором генеральный директор АО «Роспечать» Ольга Горячева просит наложить арест хотя бы на оставшееся у них имущество.

«До настоящего времени исполнительные действия в данном направлении вами не проводились. В то же время, арест и продажа принадлежащего АО «Роспечати» имущества, могло бы существенно сократить долг перед взыскателями», - написано в письме.

Но, по словам гендиректора, никаких действий по реализации этого имущества до сих пор не было произведено. А денег от аренды здания, расположенного на улице Дзержинского (находится в залоге по кредиту), хватает исключительно на оплату коммунальных платежей.

Вместо послесловия

Пока рязанские СМИ пытаются выбить украденные у них деньги, число печатных изданий, выходящих в регионе, сокращается на глазах. Как минимум пять периодических изданий за последние два года либо перестали существовать, либо отказались от печатных версий. Да что говорить, главная официальная газета региона «Рязанские ведомости» лишилась статуса ежедневки и стала выходить всего лишь два рада в неделю. Удивительно, что с такими «партнерами» рынок региональной периодики до сих пор существует. Но это, как говорится, не благодаря, а вопреки. Вопрос только в том, надолго ли?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ситуацию, сложившуюся на рынке региональных печатных СМИ, вмешался депутат Государственной Думы Андрей Красов. Он добился от прокуратуры Железнодорожного района инициации проверки действий АО «Роспечать» по изъятию выручки, а также ООО «Амо-Пресс», шантажировавших издателей односторонним расторжением договора, в случае если те не согласятся на увеличение торговой наценки. К сожалению, признавая нарушения со стороны контрагентов, в прокуратуре не смогли помочь редакциям и отправили их в арбитражный суд. Что же касаемо незаконного изъятия денежных средств, вырученных с продажи периодики, то в прокуратуре сообщили, что «сообщения о преступлениях и принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении находятся в исключительной компетенции органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа».

А КАК У НИХ?

Еще в августе 2020 года федеральная «Роспечать» направила Союзу предприятий печатной индустрии письмо с вариантами погашения долга перед издателями. Согласно документу, компания была готова погасить 100% долга перед партнерами в течение трех лет, а при уменьшении срока попросило дисконта. Так, по данным ИД «Коммерсантъ», в течение двух лет «Роспечать» готова была выплатить лишь 80% долга, а при сокращении срока до года готова вернуть партнеру только 50% средств. Остальные деньги им просто попросили простить.