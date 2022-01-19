«Роспечать» задолжала рязанским издателям миллионы рублей

Теперь многие издатели ждут выигранных в суде денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некогда крупнейшая в регионе сеть по продаже периодики «Роспечать» задолжала около четырех миллионов рублей издателям.

К началу судебных разбирательств сумма долга перед рязанским выпуском «Комсомольской правды» составляла 1 миллион 467 тысяч рублей, «Панорамы города» - 1 миллион рублей, рязанским выпуском «Аргументов и фактов» - 750 тысяч рублей, а «Мещерской стороны» - 600 тысяч.

Несмотря на выигранные суды деньги за проданные газеты не удается вернуть до сих пор. Средства не проходят через счета организации, а из имущества у «Роспечати» в регионе остались лишь 13 старых автомобилей и три объекта недвижимости, расположенных в райцентрах. Но даже на них судебный пристав-исполнитель так и не наложил арест, хотя об этом просила нынешней гендиректор рязанской «Роспечати» Ольга Горячева.

«До настоящего времени исполнительные действия в данном направлении вами не проводились. В то же время, арест и продажа принадлежащего АО «Роспечати» имущества, могло бы существенно сократить долг перед взыскателями», - написано в письме, оказавшемся в распоряжении «КП-Рязань».