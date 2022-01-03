Рязанцев просят сдать кровь для пострадавшей в ДТП со снегоходом женщине

69-летней Ольге Николаевне Емельяновой, которую сбил пьяный водитель на снегоходе в Рыбновском районе требуется кровь второй группы с положительным резус-фактором. Об этом изданию сообщил ее сын Тимофей. Он уточнил, что мать в данный момент находится в рязанской ОКБ.

Для желающих сдать кровь приводим номер телефона сына: 8 (910) 504-15-00.

Напомним, что второго января двое сгорели прямо в автомобиле при аварии в Михайловском районе. Еще одна трагедия произошла рано этого же дня утром в Скопинском районе.

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