Пьяный рязанец на снегоходе сбил пожилую женщину

Рязанец сел пьяным за руль снегохода - пешеход в больнице. Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, 2 января, пьяный водитель на снегоходе сбил рязанскую пенсионерку. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Примерно в 20:20 в деревне Выселки Рыбновского района 38-летний пьяный местный житель на снегоходе Yамана, двигаясь из деревни Новое Батурино, сбил идущую по обочине 69-летнюю женщину. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.

Рано утром этого же дня в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.