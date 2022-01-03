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Происшествия3 января 2022 7:34

Пьяный рязанец на снегоходе сбил пожилую женщину

Пенсионерку отправили в больницу
Антон ВОХЕЧ
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Рязанец сел пьяным за руль снегохода - пешеход в больнице.

Рязанец сел пьяным за руль снегохода - пешеход в больнице.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, 2 января, пьяный водитель на снегоходе сбил рязанскую пенсионерку. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Примерно в 20:20 в деревне Выселки Рыбновского района 38-летний пьяный местный житель на снегоходе Yамана, двигаясь из деревни Новое Батурино, сбил идущую по обочине 69-летнюю женщину. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.

Рано утром этого же дня в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.