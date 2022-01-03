Двое сгорели в автомобиле при ДТП в Рязанской области

Двое сгорели в автомобиле при столкновении автомобилей в Рязанской области. ДТП произошло примерно в 5:40 2 января на 230 километре трассы Р-22 в Михайловском районе. Подробности рассказали сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

По предварительным данным, Lada Priora столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой находился 69-летний житель Тамбова. При столкновении отечественная легковушка загорелась, в ней погибли водитель и пассажир, личности которых на момент публикации не установлены. Водителя Camry отвезли в больницу.

Вечером этого же дня пьяный рязанец на снегоходе сбил 69-летнюю женщину. Практически одновременно с аварией в Михайловском районе случилось смертельное ДТП с участием автобуса.

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