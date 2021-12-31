Мама пропавшей Елены Логуновой: Жизнь меняется, а время не стоит на месте

Мама пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева.ю написала очередное сообщение в социальных сетях. Весь смысл поста – в «любви к ближнему».

«Духовные ценности нашей жизни главное, основу их составляет добро, любовь к ближнему, взаимопомощь, поддержка и сострадание (выделены капсом – Ред.)

Мама исчезнувшей девушки пожелала рязанцам чудес, которые изменят жизнь к лучшему, ведь «жизнь меняется, и время не стоит на месте, но мое новогоднее желание для вас остается прежним. От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия!» - говорится в сообщении.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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