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Общество23 декабря 2021 13:57

Виктор Барабаш стал отвечать за безопасность в Фонде капремонта вместо генерала Перова

Бывшего чиновника от Росприроднадзора уже представили коллективу
Источник:kp.ru
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Виктор Барабаш стал отвечать за безопасность в Фонде капремонта вместо генерала Перова

Виктор Барабаш стал отвечать за безопасность в Фонде капремонта вместо генерала Перова

22 декабря 2021 года коллективу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области представили директора по обеспечению безопасности, режима и противодействию коррупции Виктора Барабаша. Об этом «КП-Рязань» сообщили в самом Фонде.

«Да, Виктор Владимирович, действительно, у нас работает. Вчера его представили коллективу», - сообщили в Фонде капремонта.

В сентябре 2021 года Виктор Барабаш покинул должность главного по надзору за природой и экологией в Рязанской области, уйдя в отставку. В Фонде капремонта он занял место погибшего Ивана Перова, по факту смерти которого от огнестрельного ранения продолжается расследование уголовного дела.

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