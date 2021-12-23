Виктор Барабаш стал отвечать за безопасность в Фонде капремонта вместо генерала Перова

22 декабря 2021 года коллективу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области представили директора по обеспечению безопасности, режима и противодействию коррупции Виктора Барабаша. Об этом «КП-Рязань» сообщили в самом Фонде.

«Да, Виктор Владимирович, действительно, у нас работает. Вчера его представили коллективу», - сообщили в Фонде капремонта.

В сентябре 2021 года Виктор Барабаш покинул должность главного по надзору за природой и экологией в Рязанской области, уйдя в отставку. В Фонде капремонта он занял место погибшего Ивана Перова, по факту смерти которого от огнестрельного ранения продолжается расследование уголовного дела.

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