Мэрия Рязани: В школе №47 ветрянкой заболел один ребенок, он на больничном

Администрация Рязани опровергла информацию об эпидемии ветрянки в школе №47, но подтвердила, что один ребенок подхватил вирус.

«У одного ученика 6 «Е» класса школы №47 действительно была ветрянка. Ребенок был на больничном и школу не посещал. Кроме того, весь класс [в это время] находился на карантине по гриппу и ОРВИ. Вчера [22 декабря] дети уже приступили к учебе», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее в родительских чатах начали бурно обсуждать эпидемию ветрянки в школе №47. Якобы больные дети приходили на уроки, чтобы исправить оценки. А директор школы сообщила депутату Рязанской областной думы, что по состоянию на 22 декабря 12 классов школы отправлены на карантин по ОРВИ, один - из-за коронавируса (читать подробнее).

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