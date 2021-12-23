Директор школы №47 озвучил свою версию карантина депутату Рязанской облдумы

Руководитель регионального отделения партии СРЗП и депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев по просьбе «КП-Рязань» 22 декабря выяснял эпидобстановку в средней школе №47, расположенной в Московском районе.

Дело в том, что днями ранее появилась инсайдерская информация о тридцати закрытых на карантин классах. Причиной назывались либо ветрянка, либо ротавирусная инфекция - читатель издания рассказал, что у учащихся наблюдались понос и рвота одновременно с повышением температуры.

Как сообщил директор школы №47 Парсентьеву, по состоянию на 22 декабря 12 классов отправлены на карантин по ОРВИ, один - из-за коронавируса.

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