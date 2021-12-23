Родители сообщают об эпидемии ветрянки в школе №47 Рязани

В школе №47 города Рязани (улица Великанова, 9 – Московский район) несколько детей заболели ветрянкой. Данную новость активно обсуждают в родительских чатах, применяя слово «эпидемия», сообщает паблик «Народная Рязань».

«В 47-й рязанской школе эпидемия ветрянки. Тем не менее, дети, даже больные, приходят в школу, чтобы перед каникулами исправить оценки, и заражают других детей...» - говорится в сообщении.

Официальной информации по данному случаю к настоящему моменту не было.

Отметим, что в памятке Роспотребнадзора по предупреждению возникновения и распространения в организованных детских коллективах ветряной оспы указано:

- если медработник выявил заболевшего ветряной оспой, то больного изолируют на дому на 21 день. Допуск в организованный коллектив разрешается со справкой от врача-педиатра.

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