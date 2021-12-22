Власти Рязани пытаются заселить сирот в неликвидные квартиры. Фото: администрация Рязани.

Власти Рязани пытаются заселить сирот в неликвидные квартиры. Чиновники из отдела по обеспечению жильем настойчиво требуют до 2022 года подписать договоры социального найма, сообщает «ВидСбоку».

«Мне показывали несколько квартир, но я отказалась от всех, – цитирует портал студентку РГУ Екатерину. – Сами квартиры неплохие, но все они находятся очень далеко, до них неудобно добираться. Домам по 60 лет, сделан только косметический ремонт, а сами коммуникации, неизвестно, в каком состоянии. На неделе мне звонили, говорили, что если я не возьму квартиру, то ее выберут за меня».

По словам других сирот, которые стоят в очереди на получение жилья, квартиры предлагают в отдаленных районах Рязани – Соколовке, Строителе, Ворошиловке…

Другой девушке-сироте – Александре, сначала предложили две квартиры в поселке Строителе, от которых к тому моменту многие уже отказались, а потом пригласили посмотреть жилье на Бронной в Приокском.

«Горит один фонарь, ужасные гнилые полы, сколько там тараканов может водиться. Просто посмотреть – это хорошо, но жить… Ни продать, ни переделать. Еще одну квартиру предложили в Соколовке – я туда еле добралась… Последняя была в конце Ворошиловки, куда не ходит никакой транспорт», - рассказала девушка.

После очередного отказа сотрудники администрации предупредили ее, что будут подавать в суд на принудительное заселение.

Как отметил юрист правозащитного общества «Мемориал»* Петр Иванов, вся проблема в том, что администрация Рязани навязывает сиротам скопившееся неликвидное жилье.

«Не они [администрация] занимаются закупками – в отдел по жилью приходит бумага с перечнем квартир и им приходится с ним работать, - комментирует юрист. - Конечно, проблема есть, что выделяют 1,5 миллиона рублей, а на эти деньги в Рязани мало что купишь. Но непонятно, почему эти проблемы должны ложиться на плечи сирот».

Глава администрации Рязани Елена Сорокина регулярно объезжает квартиры, которые предназначены детям-сиротам. Отчеты о поездках в поселки Ворошиловка, Мехзавода, на улицы Луговую, Керамзавода и другие уголки областного центра публикуют на сайте мэрии. Как правило, главе администрации жилье нравится, а если она находит некоторые недочеты по внутренней отделке, то поручает все оперативно исправить.

*Российские власти признали организацию иностранным агентом.

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