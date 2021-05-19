В квартирах для детей-сирот в Рязани выявили недочеты.

18 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина в очередной раз посетила квартиры, которые подготовили для покупки детям-сиротам. Жилье находится на улицах Энгельса и Керамзавода. Как заявили чиновники мэрии, дома, в которых находятся жилые помещения, располагаются в районах с развитой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, с проведенным текущим и капитальным ремонтом.

Дома, в которых находятся жилые помещения, располагаются в районах с развитой инфраструктурой.

Но не обошлось без недочетов. Например, в квартире на Энгельса - замечания по установке газового оборудования, а в квартире на улице Керамзавода – выявили незначительные недочеты в отделке санузла. Там не было вентиляционной решетки и защитного плинтуса между ванной и стеной.

В одной из квартир обнаружили недочеты в санузле.

— Комиссия примет объект только после устранения всех замечаний, — предупредила Елена Сорокина. — Молодые люди, которые будут обживать эту квартиру, должны быть уверены, что у них сделан добротный ремонт, и все оборудование установлено в соответствии с действующими нормативами.

В квартирах для детей-сирот в Рязани выявили недочеты.

Квартиры для сирот покупают на окраине Рязани.

Ранее сообщалось, что администрация Александро-Невского района получили деньги на квартиры для сирот, но закупку почему-то не торопятся. Главе района объявили предостережение (читать подробнее).

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