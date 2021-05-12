Главе администрации Александро-Невского района объявили предостережение

В Александро-Невском районе прокуратура объявила предостережение главе администрации Виктору Оводкову. Причина в том, что местные власти, получив 7 млн из бюджета на пять квартиры для сирот, до сих пор не начали закупочную процедуру.

Чиновникам напомнили, что для проведения аукциона нужно время. К тому же он может быть признан несостоявшимся, и тогда процедуру придется начинать заново.

«Таким образом, непринятие должных мер может повлечь нарушение прав граждан из числа детей-сирот на своевременное обеспечение жилыми помещениями при наступлении оснований, а также не реализацию выделенных субвенций на указанные цели в текущем финансовом году», - пояснили в прокуратуре.