«Сегодня все квартиры понравились»: Сорокина осмотрела жилье для детей-сирот.

Глава администрации Елена Сорокина осмотрела квартиры, выделенные детям-сиротам. Расположены они на улицах 1-я Красная (Ворошиловка), Карла Маркса, Луговая (микрорайон Приокский). Чиновница осталась довольна увиденным.

Квартиры выделили в Приокском и Ворошиловке.

— Сегодня все квартиры действительно понравились. В них выполнен неплохой ремонт. Видно, что продавцы подошли к делу ответственно, — отметила Сорокина. — С надежными и порядочными предпринимателями приятно сотрудничать.

Одна из квартир для детей-сирот в Рязани.

Но если качество жилья мэра устроило, то благоустройство двора в поселке Ворошиловка – не совсем: кругом мусор, не убрана контейнерная площадка, а перед подъездами грязно.

Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ связаться с управляющей компанией, проконтролировать уборку прилегающей территории и доложить ей о результатах.

Квартира на первом этаже - окна в решетках.

Кухня в квартире для детей-сирот.

Ранее сообщалось, что скончалась рязанка Галина Крючкова – инвалид, мать двух несовершеннолетних детей. Она так и не дождалась от властей квартиры (читать подробнее).

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