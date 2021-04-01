Скончалась рязанка Галина Крючкова, так и не дождавшаяся от властей квартиры

После огласки проблемы к Галине Крючковой (справа) пришли из управления энергетики и ЖКХ. Фото: admrzn.ru

Скончалась Галина Крючкова – женщина, с которой администрация Рязани «взаимодействовала в подборе квартиры по программе переселения из аварийного жилья», сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что взаимодействие с властями у Галины Владимировны было длительным. Ее, инвалида второй группы, будучи ограниченной в передвижениях из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, переселили из аварийного дома в район Карцево. В дом без лифта на 3 этаж. С одной стороны дома – промзона, с другой – лесные посадки. Ни освещения, ни тротуаров. До школы, а у женщины два несовершеннолетних ребенка, полтора километра пешком (читать подробнее).

Затем чиновники второй вариант, а потом и третий - дом №27к3 на улице Зубковой 2009 года постройки. В этот раз власти учли фактор благоустроенности самого дома и прилегающей территории, современных планировочных решений, особо отметив наличие балкона.

Квартиры Галина Крючкова так и не дождалась. Чиновники выразили соболезнования родственникам рязанки и встретились с членами ее семьи – старшим совершеннолетним сыном и его супругой.

Замглавы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что семье с двумя несовершеннолетними детьми окажут всестороннюю социальную помощь и поддержку. Уже началась помощь с оформлением опеки над младшими детьми, а содействие с похоронами взяло на себя МБУ «Ритуал».

Кроме того, достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии в подборе жилья, теперь уже со старшим сыном покойной. В ближайшее время состоится осмотр нового варианта квартиры.

— С семьей Галины Владимировны познакомились во время решения вопроса переселения из аварийного дома, — рассказывает заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин. — Старались найти подходящий вариант нового жилья. В связи с болезнью еще одну квартиру Галине Владимировне показать не успели.

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