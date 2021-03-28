Рязанской женщине-инвалиду предложат жилье взамен «квартиры-тюрьмы»

Квартира, предложенная властями Рязани Галине Крючковой, расположена на 11-м этаже. Фото: admrzn.ru

Галине Крючковой из Рязани предложат жилье взамен «квартиры-тюрьмы», непригодной для жизни человека, ограниченного в передвижениях из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Таким был первый вариант на улице 2-й Новоселковской - на отшибе и без инфраструктуры. Его чиновники пытались продавить через суд, но глава администрации Рязани Елена Сорокина признала ошибку коллег (подробнее).

Как сообщает пресс-служба администрации города, впоследствии рязанке предложили второй вариант, на улице Станкозаводской, который ее тоже по неназванным причинам не устроил. Нынешний (уже третий) вариант – это дом 27к3 на улице Зубковой 2009 года постройки.

«При подборе варианта был учтен фактор благоустроенности самого дома и прилегающей территории, современных планировочных решений. Также учтена развитая социальная инфраструктура в шаговой доступности», - рассказали в администрации, отметив также наличие балкона в квартире.

Напомним, крышу над головой Галине Крючковой должны предоставить в связи с переселением из аварийного дома 12 поселка Мехзавода. Женщина, будучи инвалидом, воспитывает двух сыновей.

Проблемная ситуация получила широкую огласку в начале февраля 2021 года. Фото: admrzn.ru

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