В Рязани женщину-инвалида с двумя детьми попытались переселить в «квартиру-тюрьму»

После огласки проблемы к Галине Крючковой (справа) пришли из управления энергетики и ЖКХ. Фото: admrzn.ru

В Рязани горадминистрация после шумихи в СМИ решила-таки заняться проблемой Галины Крючковой, инвалида второй группы. Она одна воспитывает двоих сыновей, будучи ограниченной в передвижениях из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Члены семьи живут в бараке на улице Мехзавода. После признания дома аварийным поселиться им предложили…

«… В доме без лифта на 3 этаже, район Карцево, улица 2-ая Новоселковская, промзона - с одной стороны, лесные посадки - с другой. По словам жильцов, освещения, тротуаров, магазинов нет. До ближайшей остановки - 600 метров, до школы как минимум 1,5 километра пешком, о доступной среде речи вообще не идет», - сообщает в своем сюжете ГТРК «Ока».

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«Пришел курьер, принес письмо о том, что составлено исковое заявление для подачи в суд, что я отказалась о предоставляемого жилья», - рассказала Крючкова.

Огласка заставила чиновников опомниться и пойти навстречу. Оказалось, что они «не разобрались в ситуации»:

«Теперь очевидно, что нам надо было более тщательно разбираться в ситуации. Мы найдем оптимальное решение жилищного вопроса с учетом медицинских показаний Галины Владимировны», - цитирует пресс-служба администрации Татьяну Хотянцеву, отвечающую в управлении энергетики ЖКХ за жилье.

Начальник управления Дмитрий Кожин пообещал взять вопрос на особый контроль.

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