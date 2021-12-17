Депутаты одобрили выделение денег на строительство кладбища «Преображенское» в Рязани

Депутаты Рязанского городской Думы утвердили бюджет Рязани на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Среди крупных инвестиционных проектов, для которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета, - строительство кладбища «Преображенское».

Ранее стало известно, что в 2022 году на Преображенское кладбище власти планируют потратить 14 млн рублей. Еще ранее, на первый этап строительства, уже выделили около 11 млн рублей. Только с пятого раза удалось заключить контракт на строительство с МП «Управление капитального строительств города Рязани». Муниципальное предприятие стало единственным участником конкурса.

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