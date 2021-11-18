На будущее Преображенское кладбище в Рязани выделили еще 14 млн рублей

В 2022 году на новое кладбище в Рязани – Преображенское – планируется потратить 14 млн рублей из городского бюджета. О том, что такую сумму посчитали нужным выделить власти, сообщает ya62.ru. Информация прозвучала на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязгордумы.

Напомним, на первый этап строительства Преображенского кладбища выделялось почти 11 млн рублей. Начиная с июля 2021 года, закупка не состоялась четыре раза подряд из-за отсутствия заявок. В итоге в октябре управление капитального строительства заключило контракт с… МП «Управление капитального строительств города Рязани» - единственным участником пятого конкурса.

На 1-м этапе обустроят территории под более чем 3 тыс. захоронений, среди прочего сделают входную зону со стоянкой и общественным туалетом, площадки для отдыха со скамьями и урнами для мусора.