В Рязани построят новое кладбище за 11 млн рублей

Власти Рязани заказали 1-й этап строительства Преображенского кладбища. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязани проводят закупку на 1-й этап строительства Преображенского кладбища. Из городского бюджета на это направили почти 11 млн рублей.

Преображенское расположится рядом с Богородским кладбищем на участке с кадастровым номером 62:29:0140006:153. Проект первой очереди предусматривает устройство металлического ограждения только по периметру зоны захоронений на площади 3,7 гектара.

Согласно конкурсной документации, будет выделено 2624 места для захоронений общего типа, 200 мест для воинских захоронений, 249 мест для захоронений почетных граждан города. Кроме того, на 1-м этапе сделают входную зону со стоянкой и общественным туалетом, 5 площадок для отдыха со скамьями и урнами для мусора, 2 площадки для сбора мусора и 1 площадку для ёмкости с водой.

Преображенское расположится рядом с Богородским кладбищем на участке с кадастровым номером 62:29:0140006:153.

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