Администрация утвердила проект дороги между Касимовским и Муромским шоссе.

Администрация Рязани издала постановление об утверждении проекта дороги между Касимовским и Муромским шоссе. Ранее он был одобрен по результатам публичных слушаний.

Существующую проезжую часть от остановки «Электросеть», согласно проекту на сайте мэрии, расширят с двух до трех полос. Новый участок проложат через улицы Кальную, Быстрецкую и между домами ЖК «Еврокласс».

Как сообщалось ранее, в инфраструктуру новой дороги войдут огороженные тротуары с обеих сторон дорожного полотна, велодорожка, ливневая канализация, светофоры с регулируемыми пешеходными переходами на перекрестках.

Примыкание к Муромском шоссе планируется устроить в виде двух правых поворотов: со стороны развязки у ТЦ «Круиз» в микрорайон Кальное и из Кального в сторону гипермаркета «Глобус».