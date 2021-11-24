По проекту дороги между Касимовским и Муромским шоссе состоялись слушания

Дорога будет пересекать улицы Кальную и Быстрецкую и примкнет к Муромскому шоссе.

На публичных слушаниях 23 ноября обсудили план соединения Касимовского и Муромского шоссе в Рязани. В обсуждении приняли участие председатели ТСЖ, гаражного кооператива микрорайона Кальное, жители прилегающих улиц. Как пишет ИА “МедиаРязань”, никто из присутствующих не высказался против предложенного плана.

Проектировщики предложили расширить с двух до трех полос дорогу от остановки общественного транспорта «Электросеть» до Северной окружной. В инфраструктуру новой дороги войдут огороженные тротуары с обеих сторон дорожного полотна, велодорожка и ливневая канализация. Предполагается также установка двух светофоров с регулируемыми пешеходными переходами и «лежачими полицейскими». Как мы писали ранее, дорога будет пересекать улицы Кальную и Быстрецкую и примкнет к Муромскому шоссе.

При этом на примыкании запланировали только два правых поворота: со стороны «солотчинской» развязки в микрорайон Кальное и из Кального в сторону «Глобуса».

По мнению проектировщика, строительство новой дороги не только повысит уровень безопасности для пешеходов, но также позволит разгрузить автомобильный поток на перекрестке около ТЦ «Глобус». Строительство предусмотрено генпланом Рязани.