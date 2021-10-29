Появился проект новой дороги между Касимовским и Муромским шоссе в Рязани

Фрагмент чертежа с обозначением школы №73 и проектируемой дороги.

Между Касимовским и Муромским шоссе в Рязани планируется проложить новую дорогу. Исходя из документации на сайте городской администрации, она может пройти через микрорайон Кальное.

На 23 ноября 2021 года назначены публичные слушания по проекту планировки территории, который и предусматривает строительство объекта. Замечания и предложения принимаются в рабочее время на улице Введенской, 107 (каб. 219). Там же состоится итоговое собрание участников слушаний.

Проектируемая дорога прочерчена от остановки «Элетросеть» мимо школы №73 с пересечением улиц Кальной и Быстрецкой (пока участок нанесен штрихом), установкой светофоров на перекрестках и примыканием к Муромскому шоссе. При этом последний участок на чертеже втиснут между домами ЖК «Еврокласс».

Дополнительную информацию о проекте и слушаниях рязанцам предлагают получить, связавшись с секретарем комиссии по землепользованию и застройке по телефону 8(4912) 29-78-17 или по электронной почте kzz@admrzn.ru.