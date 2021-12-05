МЧС обратилось к родителям после гибели двух детей под Рязанью

Фото с места трагедии в деревне Дедюхино под Рязанью, где утонули маленькие братья.

Областное ГУ МЧС обратилось к родителям после трагедии в деревне Дедюхино под Рязанью. Детей нужно предупредить об опасности выхода на первый лед, призвали спасатели.

3 декабря двое братьев - 4 и 7 лет - вышли на лед искусственного пруда, провалились и утонули. Такая же участь в конце ноября постигла 6-летнего мальчика в селе Новоселки Кадомского района.

«Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте нахождения детей на водоемах в зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!», - пишет пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Спасатели отмечают, что самое главное правило – не пускать детей одних на лед. В сознании ребенка нужно постараться закрепить правила безопасного поведения на водоемах. А беспечное отношение родителей к таким вещам может обернуться трагедией, как это уже не раз происходило.