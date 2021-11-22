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Происшествия22 ноября 2021 10:13

В Кадомском районе в пруду утонул шестилетний мальчик

Трагедия произошла в воскресенье, 21 ноября в селе Новоселки
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 21 ноября, в селе Новоселки Кадомского района произошла трагедия. В местном пруду утонул мальчик 2015 года рождения.

Издательство «Пресса», ссылаясь на начальника сектора ГО и ЧС администрации Кадомского района Наталью Слуханову, сообщает, что мальчик гулял со старшим братом по селу. Дети вышли на лед водоема. Лед не выдержал вес шестилетнего ребенка…

Старший брат правильно сориентировался в ситуации и побежал звать на помощь взрослых. Но когда те подоспели и вытащили мальчика из воды, было уже поздно. Прибывшая по вызову бригада скорой не смогла реанимировать ребенка. Медики констатировали смерть.