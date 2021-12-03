В Рязанском районе погибли два маленьких брата

В пятницу, 3 декабря, в деревне Дедюхино Рязанского района произошла трагедия. Двое братьев – дети 4-х и 7-ми лет – оставленные без присмотра, утонули в пруду. Сообщается, что они вышли на лед искусственного водоема и провалились…

По факту гибели детей Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия.

Проводятся все необходимые экспертизы и другие процессуальные действия.

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