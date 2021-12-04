Гипермаркет «Глобус» и «Ленту» в ТРЦ «Круиз» открыли для не привитых

4 декабря рязанцам без QR-кодов вновь разрешили посещать гипермаркет «Глобус» и «Ленту» в ТРЦ «Круиз». Об этом сообщили в администрации торговых комплексов.

Отмечается, что в ТРЦ «Круиз» для прохода не привитых покупателей организуют отдельный вход. А в гипермаркете «Глобус» QR-код потребуется при посещении кафе и не продовольственных магазинов.

Напомним, накануне всем рязанцам разрешили посещать продуктовые магазины и аптеки. И даже те, что расположены в торговых центрах.

Ранее с разъяснениями входной политики выступили в ТРЦ «Премьер».

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