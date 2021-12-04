Рязанцам объяснили, как пройти в «Ашан» без QR-кода

В "Ашан" теперь могут прийти все рязанцы. Фото: архив "КП".

В ТРЦ «Премьер» разъяснили куда теперь могут попасть рязанцы без QR-кодов. Соответствующая запись появилась в группе торгового центра «ВКонтакте».

Согласно новым правилам, открылось для не привитых не так уж и много. Они могут зайти только в гипермаркет «Ашан» и аптеку «Ригла».

«Без предъявления QR-кодов зайти возможно только через вход со стороны гипермаркета «Ашан», - написано в сообщении.

Напомним, накануне всем рязанцам разрешили посещать продовольственные магазины и аптеки. И даже те, что расположены в торговых центрах. Но с одним условием: для этого должен быть организован отдельный вход.

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