Теперь в Рязани можно ходить в магазины и аптеки без QR-кодов

Рязанцам разрешили посещать продовольственные магазины и аптеки без QR-кодов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

До 27 декабря 2021 года продлится в Рязани и области самоизоляция для граждан старше 60 лет, а 13 декабря продлевается запрет на работу ночью кафе, баров, ресторанов и других точек общепита.

Любимов разрешил посещать продовольственные магазины, аптеки и ТРЦ, но при одном условии - через отдельный вход.

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