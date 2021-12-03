Теперь в Рязани можно ходить в магазины и аптеки без QR-кодов

Рязанцам разрешили посещать продовольственные магазины и аптеки без QR-кодов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
До 27 декабря 2021 года продлится в Рязани и области самоизоляция для граждан старше 60 лет, а 13 декабря продлевается запрет на работу ночью кафе, баров, ресторанов и других точек общепита.
Любимов разрешил посещать продовольственные магазины, аптеки и ТРЦ, но при одном условии - через отдельный вход.
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