Мэрия Рязани не нашла колодец, в который провалился мужчина. Как ответил пострадавший. Фото: Олег Куликов.

Мэрия Рязани не смогла найти колодец на улице Пугачева, в который якобы провалился мужчина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Наши специалисты осмотрели территорию, о которой идет речь в сообщении. Колодца коммуникаций на этом участке нет», - заверили чиновники.

Сам пострадавший тут же откликнулся на сообщение пресс-службы:

«Там гололед был (на самом деле гололедица – Ред.). И единственный участок находится в отвратительном состоянии. Именно по этому участку и ходят люди. Так что похоже, как проваливаюсь в колодец, это да, - пишет пострадавший Олег Куликов. – Я вам претензию отправил, только судя по тому как вы ее футболите… это и понятно, что полетели искать колодец».

По словам мужчины, во время падения было похоже что он куда-то полетел, «звездочки в глазах». Потом резкая боль и все движения на автомате. Пострадавший позвонил в скорую помощь, но позже от нее отказался, так как «бригад скорой помощи в Рязани очень мало».

В центре Рязани нашли другой колодец, в который пока никто не провалился (видео).

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