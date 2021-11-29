Минкульт РФ заказал еще один проект реставрации здания гимназии №2 в Рязани

Министерство культуры РФ объявило еще один конкурс на разработку проекта для реставрации дома 5-7 на улице Соборной. В списке памятников архитектуры он значится как здание, в котором учились физиолог Иван Павлов (1860-1864) и Герой Советского Союза Николай Стройков (1933-1936). Перед реставрацией там располагалась гимназия №2.

Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для сохранения объекта культурного наследия обойдутся бюджету не менее чем в 35 млн рублей. Выделить эту сумму планируется в 2023 году.

При этом на объекте уже ведутся критикуемые активистами реставрационные работы, которые рассчитаны до декабря 2023 года. Изначально контракт заключен с ООО «Астмал Групп» на сумму более 678 млн рублей, однако в сентябре 2021-го опубликована его новая версия – со стоимостью почти 703 млн рублей . И это не первое подорожание одних и тех же работ, которые ведутся по проекту ООО «АРХИТЕКТПОДРЯД», разработанному еще в 2017-м.