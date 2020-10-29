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Экономика

Реставрация здания гимназии №2 в Рязани подорожала еще на 200 млн

Основные виды работ при этом остались теми же
Антон КОНОВАЛОВ
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Объявлен новый тендер на реставрацию здания на улице Соборной, где прежде размещалась гимназия №2. Начальная цена, с которой начнутся торги, - 684,3 млн рублей.

Отметим, что в марте на сайте госзакупок проводился аналогичный аукцион, который впоследствии отменили. Максимальная стоимость работ тогда была почти на 200 млн рублей меньше.

Основные виды работ при этом остались теми же. Всего в списке 25 пунктов, включая реставрацию фасадов, цоколя, лепного декора, крылец, замену балок, кровельные работы и многое другое.

Срок окончания работ сдвинулся с 30 ноября 2021 года на 30 июня 2022 года, то есть

Дом 5 и 7 на улице Соборной являются объектом культурного наследия под названием «Здание, в котором учились в 1860-1864 гг. физиолог Павлов Иван Петрович и в 1933-1936гг. Герой Советского Союза Н.В. Стройков». Заказчиком является Министерство культуры РФ.