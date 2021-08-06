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Общество6 августа 2021 11:33

Реставраторы гимназии №2 в Рязани уничтожили исторические элементы декора

От стен осталась только вертикальная кладка и проемы окон
Источник:kp.ru
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Автор фото Александр Дударев: "Они сбили все, даже основу кирпичей, которые образовывали декор укладкой в стеновую кладку, фактически историческое здание утрачено".

Автор фото Александр Дударев: "Они сбили все, даже основу кирпичей, которые образовывали декор укладкой в стеновую кладку, фактически историческое здание утрачено".

Рязанцы обратили внимание, что реставрация здания на улице Соборной, где размещалась гимназия №2, обернулась уничтожением исторических элементов декора.

3 августа подписчик одного из городских сообществ сообщил, что лепнину сбивают со стен молотками. Картину дополнил краевед Александр Дударев:

«Они сбили все, даже основу кирпичей, которые образовывали декор укладкой в стеновую кладку, фактически историческое здание утрачено. Это не реставрация, а реальный вандализм. От стен осталась только вертикальная кладка и проемы окон», - написал Дударев, приложив соответствующие фотографии.

Речь идет о доме XVIII века (№5), который вместе с корпусом, пристроенным со стороны улицы Некрасова в XIX веке (№7), признан объектом культурного наследия федерального значения и значится в реестре как «Здание, в котором учились в 1860-1864 гг. физиолог Павлов Иван Петрович и в 1933-1936 гг. Герой Советского Союза Н.В. Стройков». Также объект известен как комплекс построек бывшего Рязанского духовного училища.

Контракт на реставрацию заключен в декабре 2020 года между Минкультуры России и ООО «Астмал Групп» на сумму 678,3 млн рублей. При этом по сравнению с более ранним аукционом, который впоследствии отменили, основные работы остались теми же, но подорожали почти на 200 млн рублей.

Работы по реставрации исторического здания на улице Соборной. Фото Александра Дударева.

Работы по реставрации исторического здания на улице Соборной. Фото Александра Дударева.

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