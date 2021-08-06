Реставраторы гимназии №2 в Рязани уничтожили исторические элементы декора

Автор фото Александр Дударев: "Они сбили все, даже основу кирпичей, которые образовывали декор укладкой в стеновую кладку, фактически историческое здание утрачено".

Рязанцы обратили внимание, что реставрация здания на улице Соборной, где размещалась гимназия №2, обернулась уничтожением исторических элементов декора.

3 августа подписчик одного из городских сообществ сообщил, что лепнину сбивают со стен молотками. Картину дополнил краевед Александр Дударев:

«Они сбили все, даже основу кирпичей, которые образовывали декор укладкой в стеновую кладку, фактически историческое здание утрачено. Это не реставрация, а реальный вандализм. От стен осталась только вертикальная кладка и проемы окон», - написал Дударев, приложив соответствующие фотографии.

Речь идет о доме XVIII века (№5), который вместе с корпусом, пристроенным со стороны улицы Некрасова в XIX веке (№7), признан объектом культурного наследия федерального значения и значится в реестре как «Здание, в котором учились в 1860-1864 гг. физиолог Павлов Иван Петрович и в 1933-1936 гг. Герой Советского Союза Н.В. Стройков». Также объект известен как комплекс построек бывшего Рязанского духовного училища.

Контракт на реставрацию заключен в декабре 2020 года между Минкультуры России и ООО «Астмал Групп» на сумму 678,3 млн рублей. При этом по сравнению с более ранним аукционом, который впоследствии отменили, основные работы остались теми же, но подорожали почти на 200 млн рублей.

Работы по реставрации исторического здания на улице Соборной. Фото Александра Дударева.

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