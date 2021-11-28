Проект песчаного карьера у села Заокское отправлен на доработку

Там, где сейчас местные жители пасут коров и заготавливают сено, хотят устроить карьер по добыче песка.

В пятницу, 26 ноября, состоялось рабочее заседание комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке Рязанской области. На нем были рассмотрены результаты общественных слушаний о выделении компании «Порт Коломна» участка поймы Оки (63 га) между селами Коростово и Заокское для организации песчаного карьера.

Решено отправить проект на доработку. Расслабляться жителям сел Заокское и Коростово рано, но первую победу они уже одержали.

Напомним, что ранее местное население организовало сбор подписей против появления на землях Заокского сельского поселения песчаного карьера.

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