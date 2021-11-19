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Общество19 ноября 2021 10:19

Жители Заокского и Коростова собирают подписи против разработки карьера

После публичных слушаний люди не изменили свою позицию
Источник:kp.ru
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В селах Заокское и Коростово под Рязанью местные жители организовали сбор подписей против разработки карьера на берегу Оки. Компания «Порт Коломна» планирует добывать здесь песок на площади 63 гектара.

Сбор подписей проходит 19 ноября в Заокском и Коростовском домах культуры, говорится в местном сообществе в соцсетях. Также его организовывали 18 ноября.

Ранее в Заокском состоялись публичные слушания по переводу земель сельхозназначения в категорию промышленных земель. Жители выступили против, а глава поселения пообещала, что «без их одобрения карьер не появится» (подробнее).