Жители Заокского и Коростова собирают подписи против разработки карьера

В селах Заокское и Коростово под Рязанью местные жители организовали сбор подписей против разработки карьера на берегу Оки. Компания «Порт Коломна» планирует добывать здесь песок на площади 63 гектара.

Сбор подписей проходит 19 ноября в Заокском и Коростовском домах культуры, говорится в местном сообществе в соцсетях. Также его организовывали 18 ноября.

Ранее в Заокском состоялись публичные слушания по переводу земель сельхозназначения в категорию промышленных земель. Жители выступили против, а глава поселения пообещала, что «без их одобрения карьер не появится» (подробнее).