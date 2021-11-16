Жители рязанского села Заокское выступили против создания песчаного карьера на их землях

Глава администрации сельского поселения Нина Судачкова готова отстаивать интересы своих избирателей.

16 ноября в Доме культуры села Заокского собрались местные жители, представители администрации, а также владельца участка, на котором предполагается обустройство песчаного карьера. Казалось бы, велика проблема. Но, судя по накалу страстей в зале, грядущие изменения вызывают у людей большие опасения за безопасность собственных жилищ и развитие бизнеса.

ВМЕСТО МОЛОКА – ПЕСОК

Заокское сельское поселение расположено напротив Рязани на левом берегу Оки. Наличие заливных лугов определило основной род занятий местного населения – мясомолочное животноводство и производство молочной продукции. Но как оказалось, эта местность благоприятна не только для сельского хозяйства. Мещерская низменность изобилует песками. А это – необходимый компонент для дорожного и жилищного строительства.

Добывают песок в карьерах, открытым способом. Место под такой карьер нашли на территории вышеупомянутого поселения. Но, чтобы начать его разработку, требуется внести изменения в земельный план, а для этого необходимо согласие жителей поселения, которые высказывают свое мнение на общественных слушаниях.

- Мы зарегистрированы на налоговом учете в Рязанской области, - как бы стараясь подчеркнуть свою «местность», заявил замдиректора компании «Порт Коломна» Михаил Мелехов. - На площади 63 гектара в течение 12 лет мы будем добывать песок, там же грузить на баржи и вывозить по реке к местам складирования. По завершении работ половина территории карьера будет рекультивирована, а на другой – организовано рыбоводческое хозяйство. Работы не приведут к изменению русла Оки, потому что во время разлива основное течение идет вдоль правого берега.

Там, где сейчас местные жители пасут коров и заготавливают сено, хотят устроить карьер по добыче песка.

РЕАЛЬНЫЕ ОПАСЕНИЯ ИЛИ ПОИСК КОМПРОМИССА?

Несмотря на оптимизм докладчика, у местных жителей возникли серьезные опасения за свое будущее.

- Наши дома стоят на песке, а в разлив часто вода подходит непосредственно к границе села, - говорит один из жителей. - Изменение течения Оки может привести к тому, что дома будет подмывать. Могут ли нам гарантировать, что этого не произойдет? Нет.

Вызвали сомнения у собравшихся и способы транспортировки песка.

- В последнее десятилетие Ока маловодна, и баржи проходят по ней с большим трудом, - говорит другой местный житель. - Зимой река подо льдом. Значит, песок будут вывозить по нашим дорогам, которые большегрузные автомобили быстро приведут в негодность.

Видят также и угрозу своему бизнесу здешние предприниматели.

- Мы кормим нашей молочной продукцией Рязань и Москву, - говорит один из местных крестьян, - а с появлением карьера сократятся пастбища. Где брать корма?

С другой стороны, люди готовы идти на компромисс. Только он весьма недешевый. Это решение извечной весенней проблемы – низкой дороги, которая заливается окскими водами практически в каждую весну, отрезая села Заокское и Коростово от полноценной связи с внешним миром. Вот если бы ее построил разработчик карьера… Но о таких вложениях тот даже слышать не хочет (очевидно, овчинка выделки не стоит).

Итог слушаний подвела глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова:

- Я понимаю беспокойство и опасения местных жителей – как-никак вместе живем. Поэтому без их одобрения карьер на нашей земле не появится.

Все свои возражения и пожелания местные жители и собственники (домов, земельных участков) в письменном виде могут оставить в местной администрации до 23 ноября.