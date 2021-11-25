25 ноября в Рязанской области выявлено 243 новых случая COVID-19

В четверг, 25 ноября, в Рязанской области подтверждено 243 новых случая COVID-19. Показатель суточной заболеваемости идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 54 311 рязанцев.

Поправился за сутки 238 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 44 645 человек.

Летальную статистику пополнила еще 18 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1870 человек.

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Оперативная группа сообщила, кого внесли в летальный список 25 ноября (подробности).