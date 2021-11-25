В Рязани от коронавируса скончалась женщина, который был всего 41 год

В четверг, 25 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они в сентябре и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о шести мужчинах (63 года, 68 лет, 69 лет, 71 год, 73 года, 83 года) и семи женщинах (41 год, 44 года, 63 года, 67 лет, 73 года, 81 год, 81 год), скончавшихся в сентябре. А также о трех мужчинах (65 лет, 74 года, 74 года) и трех женщинах (62 года, 80 лет, 88 лет), скончавшихся в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1870 человек.