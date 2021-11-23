Разработка карьера под Рязанью может угрожать жизни и здоровью людей

Фрагмент Генплана Заокского поселения с предлагаемыми изменениями. Карьер - по центру, обозначен темно-красным цветом.

При разработке песчаного карьера под Рязанью существует реальная угроза жизни и здоровью граждан. Такой вывод сделала экспертная организация ООО «Арта», изучив предлагаемые изменения в генплан Заокского сельского поселения. Результаты исследования обнародовала группа «Новости Рязани Вконтакте».

В документе указано, что действия по переводу земель сельхозназначения в промышленную зону в нынешнем виде имеют ряд нарушений. Как оказалось материалы, которые выносились на общественные обсуждения 16 ноября, во многом не соответствуют законодательству РФ. Среди прочего специалист обратил внимание на отсутствие экологической экспертизы, без которой работы проводить опасно.

«Так как мероприятия по изменению Генплана (…) законодательно требуют проведения экологической экспертизы, которая не была представлена для экспозиции на общественных обсуждениях, то специалист считает, что работы с большой долей вероятности могут повлечь негативные последствия, ЧС, экологические катастрофы и т.д.», - говорится в заключении.

Напомним, что на берегу Оки под Рязанью компания «Порт Коломна» решила разработать карьер по добыче песка. Жители ближних сел Заоское и Коростово высказались против и организовали сбор подписей.