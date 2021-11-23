Появилось видео прощания с умершим экс-ректором РГУ Анатолием Лиферовым

В Рязани десятки человек пришли проститься с бывшим руководителем РГУ имени Есенина Анатолием Лиферовым.

Появилось видео прощания с бывшим ректором РГУ им. Есенина Анатолием Лиферовым. Проститься с Почетным жителем Рязани пришли десятки человек – коллеги, студенты и выпускники, чиновники и депутаты.

Во время траурного митинга со словами скорби выступили ректор РГУ Андрей Минаев, ректор РГРТУ им. Уткина Михаил Чиркин, профессор Владимир Степанов и другие.

Андрей Минаев признался, что прощание с Анатолием Лиферовым, это, наверное, самые тяжелые проводы в стенах вуза, которые когда-либо переживали (читать подробнее).

Анатолий Лиферов скончался 21 ноября 2021 года в возрасте 81 года. Ректором педагогического института в Рязани он стал в 1986 году после работы в Смоленском государственном педагогическом институте деканом естественно-географического факультета.

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