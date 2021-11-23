В РГУ простились с бывшим ректором Анатолием Лиферовым

В Рязани простились с бывшим ректором РГУ Анатолием Лиферовым.

Утром 23 ноября в конференц-зале РГУ имени Есенина простились с бывшим ректором университета Анатолием Петровичем Лиферовым. Попрощаться с Почетным жителем Рязани, ученым, Заслуженным работником высшей школы РФ пришли десятки человек – коллеги, студенты, выпускники, чиновники и депутаты.

— Наверное, это самые тяжелые проводы в этих стенах, которые мы когда-либо переживали, — отметил ректор РГУ Андрей Минаев. — Сейчас как никогда понимаю, какую тяжелую ношу нес Анатолий Петрович все эти годы, какой трудный период выпал на его долю, когда он руководил Рязанским государственным университетом. Те успехи, которые были достигнуты в этот период, они до сих пор являются для нас прямым ориентиром. Все это благодаря тому, что он четко ставил перед нами задачи, определял ресурсы для выполнения этих задач, умело руководил, используя потенциал каждого из нас.

Анатолий Лиферов скончался 21 ноября 2021 года в возрасте 81 года. Ректором педагогического института в Рязани он стал в 1986 году после работы в Смоленском государственном педагогическом институте деканом естественно-географического факультета.

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