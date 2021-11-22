После гибели в Рязанской области ребенка возбудили еще и административное дело

После гибели 6-летнего мальчика в Кадомском районе возбуждено административное дело. За ненадлежащие исполнение своих обязанностей к ответственности привлекут законных представителей ребенка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее СК также сообщал о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.

Напомним, 21 ноября мальчик вышел на лед и, провалившись, утонул в пруду села Новоселки. На зов другого ребенка, гулявшего вместе с ним, подоспели взрослые, но было уже поздно.

Как сообщает "МК в Рязани" со ссылкой на собственный источник, в роковое утро папа 6-летнего мальчика уехал в Кадом. Родители новой сожительницы мужчины, которые остались с детьми, еще отсыпались после застолья, когда непоседы вышли к водоему. Алкогольное опьянение взрослых подтвердилось медосвидетельствованием.

Известно также, что мальчик, который погиб, в остальное время жил с мамой в Касимовском районе.