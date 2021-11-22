СК возбудил дело после гибели 6-летнего мальчика на рязанском водоеме

6-летний мальчик утонул в пруду Машковка в селе Новоселки Кадомского района.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после гибели 6-летнего мальчика в Кадомском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Рязанской области.

Вместе с погибшим был 9-летний брат. Без взрослых они пошли гулять к пруду Машковка в селе Новоселки Кадомского района. Младший вышел на тонкий лед, который не выдержал его веса.

«По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия», - отметили в СУ СКР по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что прибежавшие на помощь по зову второго мальчика взрослые вытащили ребенка из воды, но было уже поздно.