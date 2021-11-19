Майор рязанской полиции Чешковский переведен из СИЗО под домашний арест

Советский районный суд Рязани оказался благосклонен к майору полиции Юрию Чешковскому на заседании о продлении меры пресечения.

Советский районный суд Рязани оказался благосклонен к майору полиции Юрию Чешковскому на заседании о продлении меры пресечения. Предыдущие два месяца Чешковский провел в СИЗО, однако теперь ходатайство следователя по особо важным делам осталось без удовлетворения.

Заседание состоялось 18 ноября. Следователь настаивал на содержании Чешковского под стражей, однако суд встал на сторону защиты. Интересно, что прокурор был за перевод Чешковского из СИЗО под домашний арест. Так в итоге и произошло.

Чешковский обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от представителя кафе за информацию о предстоящей проверке по линии миграционного законодательства. Сам он - заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции областного УМВД. После задержания Чешковского в УФСБ поведали, что он «регулярно брал взятки от владельцев кафе и других заведений».