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Происшествия12 сентября 2021 10:32

Сотрудника рязанского УМВД Чешковского обвиняют в получении взятки в размере 20 тысяч рублей

Замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции попался, когда брал деньги от владельца кафе
Источник:kp.ru
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Сотрудника рязанского УМВД Чешковского обвиняют в получении взятки в размере 20 тысяч рублей.

Сотрудника рязанского УМВД Чешковского обвиняют в получении взятки в размере 20 тысяч рублей.

В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области предъявили обвинение заместителю начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции регионального УМВД Юрию Чешковскому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным важняков, 23 августа Чешковский получил от представителя кафе взятку в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги он поделился информацией о предстоящей проверке по линии миграционного контроля.

Задержали полицейского сотрудники УФСБ, которые позже сообщили, что Чешковский якобы брал взятки небольшими суммами, но на постоянной основе.

В настоящее время полицейский находится в СИЗО. Под стражей он проведет два месяца включительно.

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