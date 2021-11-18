Бывший директор РМПТС Степанушкин стал заместителем главы Спасского района

Роман Степанушкин, ранее покинувший пост директора МУП «РМПТС» в Рязани, назначен в Спасский район. Фото: admrzn.ru

Роман Степанушкин, ранее покинувший пост директора МУП «РМПТС» в Рязани, назначен в Спасский район. Там он стал, пока с приставкой «и.о.», заместителем главы администрации, сообщает рязанская «Новая» со ссылкой на осведомленный источник.

На новом месте, по данным издания, Степанушкину доверили руководить аппаратом районной администрации.

Степанушкин стал одним из целого ряда руководителей подразделений администрации Рязани и муниципальных предприятий, которые лишились должностей в феврале 2021 года. Инициатором чистки в публичном поле выступил замглавы администрации областного центра Владимир Бурмистров, которого вскоре самого в мэрии не стало.