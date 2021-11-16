Появились фотографии с места трагической гибели 52-летнего жителя Ульяновской области. Мужчину искали с 7 ноября, когда в рязанских полях, недалеко от села Сасыкино обнаружили брошенный автомобиль. В салоне была кровь, стаканы с водкой и мобильный телефон хозяина автомобиля.

Появились фотографии с места гибели водителя брошенной машины с кровью в салоне

По предварительным данным, мужчина возвращался из Московской области на родину, но в Шиловском районе автомобиль застрял в канаве. По всей видимости, мужчина выпил алкоголя, и через какое-то время дезориентировался. Его родные ранее за ним подобное поведение замечали.

Лишь днем 16 ноября его тело обнаружили в одном из ручьев дренажной системы рыбхоза «Борьба» (еще фото).

В настоящее время следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают проверку. Им предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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